Скандинавски гранд взима български национал
Янис Карабельов в момента е играч на Партизан (Белград)
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Янис Карабельов в момента е играч на Партизан (Белград)
Осветление? Кой ще дойде на минус шест градуса в 9 вечерта, пита Венци Футболистите на "Славия" винаги са били интелигентни и скромни момчета. Янис К...
Проблемите с контузии в "Славия" нямат край. Един от най-добрите играчи на "белите" от началото на сезона Янис Карабельов ще легне под ножа. 19-годишн...