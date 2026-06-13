Трогателен жест към Диого Жота преди мач на Ливърпул
Синовете на загиналия футболист ще излязат на терена преди срещата
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Синовете на загиналия футболист ще излязат на терена преди срещата
Португалският полузащитник загина трагично на 3 юли
На 3 юли 28-годишният Диого и 25-годишният му брат загинаха при автомобилна катастрофа в Испания
Жота и по-малкият му брат Андре Силва загинаха в ранните часове на 3 юли
Ливърпул с ново извънредно решение
Двамата бяха близки
Направи нещо специално в памет на велия играч
Те никога няма да бъдат забравени, каза египетският национал за загиналите му съотборници
28-годишният Жота и 26-годишният му брат Андре Силва загинаха при фатален инцидент
Погребението на футболиста и брат му е в събота
Мигел Гонсалвеш опроверга някои слухове
Хората не спират да коментират отрицателно под разпространен видеоклип
Взето е решение за церемонията
Съкрушен съм да чуя за кончината на Диого и брат му Андре, написа той
Двамата загинаха при тежка катастрофа рано сутринта на 3 юли в Испания
Червеният бряг на Мърсисайд потъна в тишина и сълзи
Животът може да е толкова хубав, но и толкова жесток, заяви Камата
Няма никакъв смисъл, заяви футболната звезда
Португалецът загина тази сутрин в автомобилна катастрофа
28-годишният португалски футболист е загинал рано тази сутрин