Обрат! Разбиха на пух и прах версията за смъртта на Диого Жота (ВИДЕО)

Шофьорът на камион Жозе Азеведо, заснел видеото с горящия автомобил на Диого Жота, опроверга твърденията на испанската полиция, че футболистът е шофирал с превишена скорост.

Жота и по-малкият му брат Андре Силва загинаха в ранните часове на 3 юли, когато пътуваха по магистрала А-52 в северозападна Испания.

Според доклада на испанските власти най-вероятно играчът на Ливърпул е бил зад волана, а доказателствата от катастрофата сочат възможна скорост, надвишаваща ограничението за пътя от 120 км/ч.

"Аз заснех видеото, спрях, взех пожарогасителя и се опитах да помогна. Поради силата на удара нямаше какво да направя, абсолютно нищо. Минаха покрай мен напълно спокойно и не се движеха с превишена скорост. Можех да различа марката и цвета на колата. Семейството на двамата загинали има думата ми, че не караха с превишена скорост", казва Азеведо.

"Карам по този път от понеделник до събота и знам, че е ужасно място. Имам чиста съвест, знам какво видях. За съжаление, всичко завърши така. Спрях да снимам, опитах се да помогна, но за съжаление нямаше какво да се направи. Изказвам искрените си съболезнования", добавя той.

WATCH: Footage from the crash site in Spain reveals the aftermath of the tragic accident in which Diogo Jota and his brother, André Silva, reportedly lost their lives after their car caught fire.#viral #ViralVideos #DiagoJota #diago #nsemsisitv #TrendingNow pic.twitter.com/d7M2OGav0S