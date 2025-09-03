Спорт

Как почетоха паметта на Жота в Португалия

На 3 юли 28-годишният Диого и 25-годишният му брат загинаха при автомобилна катастрофа в Испания

03 сеп 25 | 15:14
170
Агенция Стандарт

Паметник в чест на Диого Жота бе издигнат на базата на националния отбор на Португалия, обявиха от пресслужбата на местната федерация.

Вчера избраниците на Роберто Мартинес почетоха паметта на Жота, брат му Андре Силва и бившия национал Жорхе Коща, който почина през август.

На 3 юли 28-годишният Жота и 25-годишният му брат загинаха при автомобилна катастрофа в Испания. Колата, която футболистът на Ливърпул управляваше, превиши ограничението на скоростта. По време на изпреварване гумата на колата се спука, след което футболистът загуби контрол.

 

Автор Агенция Стандарт

