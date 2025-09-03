Шок! Треньорска смяна в родния елит

Берое официално съобщи, че Виктор Басадре няма да продължи да ръководи отбора поради лични причини.

Ръководството на старозагорци повери треньорските функции на Алехандро Сагерас, който е специалист с богат опит и отлично познава клуба, бидейки помощник-треньор на последните няколко наставници, водили заралии.

Ето и официалното съобщение:

ПФК Берое съобщава, че старши треньорът Виктор Басадре няма да продължи да води първия отбор по лични причини.

Ръководството на тима ще бъде поето от Алехандро Сагерас – специалист с богат опит и отлично познаване на нашия клуб.

Искаме да благодарим на Виктор за неговата отдаденост и професионализъм и му пожелаваме успех занапред.

