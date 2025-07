Стоичков скърби за Жота

Легендата на българският футбол Христо Стоичков изказа съболезнованията си на близките на Диого Жота и Андре Силва.

"Животът може да е толкова хубав, но и толкова жесток! Не мога да повярвам! Двама млади мъже, двама отлични футболисти вече ги няма! Най-искрени съболезнования към близките на Диого Жота и Андре Силва! На всички техни фенове в Liverpool FC и FC Penafiel! На целия футбол! You will never walk alone!", написа Камата във Фейсбук.

28-годишният португалски футболист и 26-годишният му брат загинаха тази сутрин при жестока катастрофа в испанската провинция Самора. Нападателят е шофирал, когато при опит за изпреварване, колата е излязла от пътя. Веднага след това возилото се е възпламенило, което не е дало шанс на Жота и брат му Андре Фелипе да бъдат спасени. Причината e спукана гума на колата.

Диого Жота игра за Ливърпул от 2020 година насам. За клуба от "Анфийлд" той записа 182 мача с 65 гола и 26 асистенции. С Ливърпул той спечели по веднъж титлата в Англия, купата на Англия и купата на Лигата.

С националния отбор на Португалия той спечели два пъти Лигата на нациите, като вторият път бе в началото на юни тази година. Той има 49 мача и 14 гола за "мореплавателите".

