Реал с трансферен удар! Взима още една звезда на Ливърпул

Оферта се очаква до края на месеца

18 авг 25 | 22:25
Агенция Стандарт

Ибрахима Конате може да премине от Ливърпул в Реал Мадрид преди края на трансферния период през лятото, съобщи вестник АС в понеделник, пише gol.bg.

Договорът на 26-годишния централен защитник с "червените" изтича след по-малко от 12 месеца. В клуб от Мърсисайд имат сериозни опасения от повторение на сценария с Трент Александър-Арнолд, който премина в 15-кратния клубен шампион на Европа като свободен агент това лято.

 

Ръководството на Ливърпул очаква оферта от страна на Реал Мадрид до края на август. "Белите" са склонни да платят до 25 милиона евро за правата на френския национал.

Ибрахима Конате има 31 мача, 1 гол и 2 асистенции за "червените", които триумфираха с 20-та титла на Англия.

 

