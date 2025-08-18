След 11 години. Българин излиза във Висшата лига

Сезонът във Висшата лига започна през уикенда. Първият кръг ще бъде закрит с традиционен сблъсък за английския футбол между Лийдс и Евертън. Мачът е от 22 часа тази вечер.

Очаква се да видим българин на терена във Висшата лига за първи път от 11 години насам.

Илия Груев стартира третия си сезон в Лийдс, като след две кампании в Чемпиъншип, сега йоркширци са сред най-добрите в Англия, а родният национал запази мястото си в клуба.

Според прогнозите за днешните състави Груев попада сред резервите, но с не малък шанс да влезе в игра. Ако това се случи и полузащитникът запише минути, то той ще бъде първият наш футболист с игрово време във Висшата лига от 4 май 2014-а.

Тогава в 65-ата минута на мача между Астън Вила и Фулъм (1:2) на терена влиза Александър Тонев. Той записа 25 минути в своя 17-и и последен мач за Вила.

