Меси пише история! Нов рекорд

Лионел Меси продължава да покорява нови върхове. Аржентинската суперзвезда стана най-младият футболист в света с гол №875 в професионалната кариера. Меси изведе Интер Маями до победа с 3:1 над шампиона на МЛС – ЛА Галакси.

След кратко отсъствие заради травма Меси се завърна на терена и само за 45 минути донесе успеха на своя тим. Неговият рекорден гол дойде в мач №1116 от кариерата му, след брилянтен индивидуален рейд и удар, напомнящ най-добрите му моменти с Барселона, пише gol.bg.

Интер Маями откри в 43-тата минута чрез Жорди Алба. Джузеф Пейнтсил изравни в 59-ата. Меси върна преднината на розовите в 84-тата, а Луис Суарес оформи крайния резултат в последната минута.

Историята на Меси започва на 1 май 2005 г., когато 17-годишният талант вкарва дебютното си попадение за Барселона срещу Албасете след асистенция на Роналдиньо – и веднага се превръща в най-младия голмайстор в Ла Лига.

Днес, 19 години по-късно, той е само на 63 гола зад големия си съперник Кристиано Роналдо (938). Освен головете обаче Меси има и впечатляващите 389 асистенции, което прави общо 1263 директни участия в голове.

