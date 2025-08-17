Звезда на ПСЖ пред трансфер в Астън Вила

Астън Вила е близо до привличането на атакуващия полузащитник на ПСЖ Марко Асенсио за постоянно. През втората част на миналия сезон испанецът игра за бирмингамския клуб под наем.

Английският отбор подготвя оферта в размер на 15 милиона евро, която отговаря на изискванията на парижани. Вече е договорен и тригодишен контракт между Вила и Асенсио.

В предишния си престой в клуба от Бирмингам полузащитникът изигра 21 мача във всички турнири, като отбеляза осем гола и направи една асистенция. Настоящият му договор с ПСЖ е до лятото на 2026 г., а пазарната му стойност е оценена на 20 милиона евро.

