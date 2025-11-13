Ники Михайлов каза истината за Светослав Вуцов

Бившият капитан и вратар на Левски Николай Михайлов изрази мнението си за изминалото Вечно дерби срещу ЦСКА, загубено с 0:1. Юношата на „сините“ коментира подробно представянето на стража Светослав Вуцов в мача с „червените“.

„Съмнявам се, че в Левски са си вирнали носовете преди дербито. Треньорският щаб работи много добре от пристигането си. Сините преди това показаха ясни идеи и хубав футбол. За съжаление срещу ЦСКА не се видя. Много голяма битка и малко футбол. Равностоен мач, който за мен трябваше да завърши наравно, но се получи лек рикошет и червените вкараха.

Може да кажем, че загубата дойде в точното време, за да може сините малко да се замислят и стъпят на земята. Както Георги Костадинов каза, да им е обеца на ухото. Защото сезонът е дълъг. Вървят добре и за тяхна радост Лудогорец още лъкатуши. Но това в един момент ще спре. Мога да го гарантирам, защото ще вземат мерки. Какви? Говоря за футболни. Много хора говорят, но за мен през последните години те са най-добрият отбор.

Левски наистина има голям шанс да стане шампион, независимо Лудогорец колко силен ще бъде след Нова година. Със сигурност ще се губят точки, не може да победиш в 20 мача“, заяви Михайлов в подкаста „Шампионски игри“ на gospodari.com.

„Много можем да говорим, но шампион не се става в дербитата. Пистата е дълга. Точно и ясно казват – вратарски гол. С ЦСКА рикошетът става на метър-два пред дузпата. Позицията на Светльо е перфектна. Суперпридвижване и след това идва моментът на зачудването му. Дали да тръгне с плонж, да сложи ръцете и да избие, а той вади ръката отдолу и няма времето да я вдигне, за да избие и да направи перфектно спасяване. Не мога да кажа, че е грешка, но имаше ли шанс да се намеси по-добре – да. Аз съм вратар, който натрупа доста опит, и ако ми вкарат такъв гол, щях да кажа, че можеше да реагирам по-добре.

Това е моето мнение. Вече трябва да питате Светльо и Божката Митрев. Сигурен съм, че са го коментирали. Искам да кажа, че Вуцов е перфектен трансфер за Левски – бъдещето на тима и националния отбор

