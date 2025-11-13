ЦСКА чака 1 млн. евро за трансферно разочарование

ЦСКА очаква солиден приход за едно от големите си трансферни разочарования в последните години - Матиас Фаетон. Националът на Гваделупа в момента играе като преотстъпен за Цюрих и се представя на високо ниво в швейцарското първенство. От клуба планират да активират откупната му клауза през лятото.

Тя, комбинирана със сумата за наема и евентуалните бонуси, залегнали в договора между ЦСКА и Цюрих, възлиза на около 1 милион евро. Неговият контракт с армейците е до юни 2027 г.

Припомняме, че ЦСКА привлече Фаетон през лятото на 2023 г. за 1.6 млн. евро от втородивизионния френски Гренобъл. Той бе и актуален голмайстор на бившия тим на Христо Янев. За два сезона в българския шампионат обаче 25-годишното крило така и не успя да намери нужното постоянство в играта си, макар че загатваше за големи качества.

Той записа общо 68 мача във всички турнири с червената фланелка, в които жълтите картони са повече от головете му (15 срещу 10) - достатъчен атестат за ефективността на офанзивния футболист, пише "Тема спорт".

Така се стигна до преотстъпването му в Цюрих през лятото. Фаетон бързо се наложи в швейцарския тим и е взел участие във всички възможни 15 мача от началото на сезона, като е бил титуляр в 12 от тях. Вкарал е 5 гола и е дал една асистенция, а се разписа във всеки от последните два двубоя на тима.

