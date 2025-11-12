Ще бие ли Левски шута на трансферна издънка

От Левски сериозно се чудят какво да правят с бразилското крило Рилдо. Той се представа неубедително с екипа на Левски, откакто се присъедини към клуба под наем. Дори се заговори, че "сините" могат да потърсят начин, за да го върнат на Санта Клара още през зимата.

Най-вароято това няма да се осъществи, тъй като в клуба са уверени, че той има качества и ще му дадат нов шанс, твърди "Мач Телеграф".

"Една подготовка може да промени много неща. Майкон също не тръгна добре, но сега се превърна в един от най-силните ни играчи", категорични са шефовете.

На стадион "Георги Аспарухов" смятат, че по-трудно могат да намерят качествени играчи през зимата, които да не струват много пари и да съумеят да помогнат на отбора да изпълни целите си.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com