31 години от трагедията с наш олимпийски шампион

Триумфира със златото в Сеул

31 години от трагедията с наш олимпийски шампион
Снимка: Журнал за борба
12 ное 25 | 19:59
Днес се навършват 31 години от трагичната смърт на големия български борец - Атанас Комшев. Той е Олимпийски и двукратен Европейски шампион.

Комшев е роден на 23 октомври 1959 г. в с. Деветинци, община Карнобат. Открит е за борбата от Иван Тотев.

Атанас се състезава за ЦСКА, под ръководството на Стефан Ангелов. А Олимпийското си злато в Сеул печели при националния селекционер Петър Илков.

Завършва НСА „Васил Левски“, мечтаейки един ден да стане треньор и да работи с деца. Уви, това никога не се случва...

На 12 ноември 1994 година, пътувайки от София към Варна, Комшев катастрофира с автомобила си при разклона за с. Пушево. Въпреки усилията на лекарите във Велико Търново и София, и две мозъчни операции, той умира още през същия ден, едва на 35 години.

Олимпийската си титла печели в Сеул през 1988 година (90 кг). От Световни първенства има 3 сребърни и два бронзови медала. Двукратен Европейски първенец. От шампионати на Стария континент печели още два сребърни медала и един бронзов. Също така и златния пояс "Никола Петров" през 1984 година.

Спортната зала и клубът по борба в гр. Карнобат носят неговото име — „Олимпиец – Атанас Комшев“.

Вечна му памет!

