31 години от трагедията с наш олимпийски шампион

Днес се навършват 31 години от трагичната смърт на големия български борец - Атанас Комшев. Той е Олимпийски и двукратен Европейски шампион.



Комшев е роден на 23 октомври 1959 г. в с. Деветинци, община Карнобат. Открит е за борбата от Иван Тотев.



Атанас се състезава за ЦСКА, под ръководството на Стефан Ангелов. А Олимпийското си злато в Сеул печели при националния селекционер Петър Илков.



Завършва НСА „Васил Левски“, мечтаейки един ден да стане треньор и да работи с деца. Уви, това никога не се случва...



На 12 ноември 1994 година, пътувайки от София към Варна, Комшев катастрофира с автомобила си при разклона за с. Пушево. Въпреки усилията на лекарите във Велико Търново и София, и две мозъчни операции, той умира още през същия ден, едва на 35 години.



Олимпийската си титла печели в Сеул през 1988 година (90 кг). От Световни първенства има 3 сребърни и два бронзови медала. Двукратен Европейски първенец. От шампионати на Стария континент печели още два сребърни медала и един бронзов. Също така и златния пояс "Никола Петров" през 1984 година.



Спортната зала и клубът по борба в гр. Карнобат носят неговото име — „Олимпиец – Атанас Комшев“.



Вечна му памет!

