Напрежение на "Герена". Каква е съдбата на Марин Петков

Треньорското ръководство на Левски ще се опита да се раздели с поне трима играчи по време на зимната пауза на първенството.

На "Герена" нямат нужда от Фабио Лима, Патрик Мислович и Карлос Охене. С последните двама почти всичко вече е уточнено, както с тях, така и с агентите им, съобщи "Мач Телеграф".

Освен това от стадион "Георги Аспарухов" може да си тръгне и Марин Петков. Както е известно, Даниел Боримиров открито обяви, че му е време за трансфер в чужбина.До този момент обаче на "Герена" са категорични, че нямат оферта нито за него, нито за някого от останалите си играчи, които направиха впечатление до този момент. Пазарът обаче тепърва ще набира сила.

Патрик Мислович и Охене много рядко попадат в групата за мачовете на Левски. В последно време Лима намира място в разширения състав за двубоите, но това е така заради травмата на Карл Фабиен.

