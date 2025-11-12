Спорт

ПСЖ посегна на Байерн Мюнхен! Удар в десетката за футболист

27-годишният французин все още не е подновил договора си с баварците

Снимка: Клубен сайт на Байерн Мюнхен
12 ное 25 | 8:56
Иван Ангелов

Френският шампион Пари Сен Жермен проявява интерес към защитника на Байерн Мюнхен Дайо Упамекано, съобщи RMC Sport.

27-годишният французин все още не е подновил договора си с баварците, който изтича след края на сезона.

Парижкият клуб е готов да започне преговори с френския национал, ако той не поднови договора си с Байерн. Упамекано е изиграл 15 мача във всички турнири този сезон и е получил четири жълти картона.

