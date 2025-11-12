Всички на нокти заради Турция - България. Ето причината

Мачът от световните квалификации за Мондиал 2026 между Турция и България ще се проведе при засилени мерки за сигурност.

Причината за това е очакваното присъствие на президента на югоизточната ни съседка Реджеп Тайип Ердоган на срещата. Двубоят ще се играе в събота от 19:00 часа на стадион "Ататюрк" в Бурса.

По информация на местните издания, държавният глава почти сигурно ще присъства на мача, а сред възможните гости е и президентът на България Румен Радев, но засега все още няма официално потвърждение.

Общината в Бурса съобщи, че ще бъдат въведени допълнителни мерки за сигурност около стадион "Ататюрк", известен още като "Крокодил Арена" заради необичайната си форма. Ще бъдат изградени контролно-пропускателни пунктове и се очаква да има засилено полицейско присъствие в ключови райони на града. Освен това, зрители, употребили алкохол, няма да бъдат допускани на трибуните.

