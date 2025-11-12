Национален селекционер поема Лудогорец

Загазилият в дълбока криза български първенец Лудогорец все още удря на камък с новия треньор, пише "Тема спорт".

Това обаче е напът да се случи. Шефовете на орлите водят преговори с чуждестранен специалист, който в момента води национален отбор. И ще получат окончателен отговор след световните квалификации, които предстоят тази и следващата седмица. Първоначалните контакти са дали положителни индикации. И се очаква те да бъдат финализирани до десетина дни.

Преди време Лудогорец проявяваше засилен интерес към сърбина Иван Йованович. В момента той е начело на Гърция.

В момента Лудогорец се води от Тодор Живондов. Наставникът на дублиращия тим бе преместен на първия след освобождаването на Руи Мота. Вратата на португалеца бе посочена след 4:5 от ЦСКА 1948 в Бистрица. Първоначално той отказваше да разтрогне договора си, но в крайна сметка през миналата седмица го стори. С Живондов обаче разградчани не мръднаха и милиметър. В последния кръг отстъпиха с 2:3 от Арда у дома и продължават да изостават с 11 точки от временния лидер Левски, макар и да имат мач по-малко (отложено гостуване на Берое, което ще се играе през декември).

След паузата в първенството на Лудогорец предстои гостуване на Септември – на 23 ноември, неделя, от 14:30 часа.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com