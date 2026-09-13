Национален селекционер поема Лудогорец
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До дни се очаква официална новина
Новината бе обявена на извънреден Изпълком
Босът смята, че той е по-подходящ от Дерменджиев
Който го е страх от мечки да не ходи в голата, обяви спецът
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Полицаи с автомати обградиха нашите в Лисабон В очите на футболистите виждам блясък, обяви гордо националният селекционер Ивайло Петев преди първата...