Стадионът на ЦСКА върви с бясно темпо ВИДЕО

Строителството на стадион "Българска армия" продължава с бързи темпове.

От последните кадри в YouTube, заснети с дрон, се вижда, че металната облицовка на съоръжението в Борисовата градина вече се поставя по фасадата на сектор "А".

Над 60% от стадиона ще бъде в обшивка, която вечер ще бъде в червено, когато ЦСКА играе домакинските си мачове.

Монтажът на козирката в сектор "А", където ще бъдат основните помещения и зали на ултрамодерното съоръжение, което наскоро попадна в топ 50 за най-чаканите нови стадиони в света също напредва.

