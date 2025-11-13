Голямо разкритие за трима от Левски

Трима футболисти на Левски са минали през специална рехабилитация през последните дни. Става въпрос за чуждестранни играчи на сините. Това са Акрам Бурас, Оливер Камдем и Карл Фабиен, пише "Тема Спорт".

Алжирецът и двамата французи са се подложили на различни манипулации. Футболистите са се доверили на физиотерапевта Мирослав Маринов, който е част от щаба на юношеския национален тим до 15 години.

Крилото, който дойде в началото на миналата година от Славия за около 900 000 евро, в момента лекува контузия. 25-годишният флангови футболист постоянно е преследван от мускулни травми от пристигането си на „Герена“.

Това му попречи до момента да вземе участие в малък брой мачове. Двубоите му през този сезон са 17 във всички турнири, в които направи две асистенции, но не успя да се разпише и все още очаква първия си гол за сините.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com