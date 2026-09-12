Манастир край Варна тачи вярата в Константин и Елена
Нестинари изпадат в транс на 21 май – празникът на светата майка и нейния син
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Нестинари изпадат в транс на 21 май – празникът на светата майка и нейния син
На 21 май почитаме светите Константин и Елена
Знамение в небето накарало Константин да приеме християнството
Църквата почита днес, 21 май, Светите равноапостоли Константин и Елена. Църковният празник е в памет на император Константин и на неговата майка Елена...
Правителството се отказа от приватизацията на почивната си станция в курорта Св. св. Константин и Елена и реши да я даде на прокуратурата. Това са реш...
Божият Промисъл приготвил за Христовата Църква и сред самите императори, царствени покровители на християнството в лицето на император Константин Вели...
Днес почитаме Светите равноапостоли Константин и Елена. Това е денят на игрите по огън (нестинарството). Църковният празник е в памет на император Ко...