15 минути ледена градушка би по реколтата
Апокалипсисът е унищожил всички посеви
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Апокалипсисът е унищожил всички посеви
Спасяват нивите от сушата
Най-засегнати от природната стихия са Антоново и селата Черни бряг, Девино и Моравица
Във Видинско дъждове и градушки съсипват реколтата от есенници и пролетници, съобщи Александър Александров, председател на регионалния съюз на зърнопр...
Фермерска война унищожи четири хиляди декара с пролетници във Врачанско. Експертите са категорични, че става въпрос за умишлени действия. Според потър...
Видин. 15 813 дка, заети с царевица и слънчоглед, са напълно унищожени от последните дъждове, каза за „Стандарт" Личко Луков, директор на областната з...
Благоевград. Според народните поверия, ако на Гергьовден вали дъжд, годината ще е плодородна. Празникът мина преди 10 дни, а валежите продължават с пъ...