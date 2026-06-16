Силна градушка разнебити няколко села и унищожи реколтата

Силна градушка с голяма интензивност и значителни размери на ледените зърна удари в късните следобедни часове няколко населени места в община Неделино, област Смолян. Стихията причини сериозни щети върху земеделските площи, овощните насаждения и градините на местните жители. Това съобщи кметът на Неделино Боян Кехайов.

Най-силно засегнати са селата Изгрев, Бурево, Средец, Гърнати и Диманово, където по първоначална информация голяма част от посевите са почти напълно унищожени. Жителите на района съобщават за значителни поражения върху земеделската продукция, която е основен поминък за много от домакинствата.

Силната буря е била придружена от интензивен валеж и едра градушка, която за кратко време е нанесла сериозни материални щети. Очаква се през следващите дни да бъде извършена по-подробна оценка на пораженията в засегнатите населени места.

За възникналата ситуация е информиран областният управител на Смолянска област, г-н Георги Пепеланов, като се очаква институциите да окажат съдействие за установяване на размера на щетите и предприемане на необходимите мерки в подкрепа на пострадалите жители.

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