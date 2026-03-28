Наш град побеля. Адска градушка помля всичко

Силна буря с градушка връхлетя региона на Крумовград, предизвиквайки сериозно бедствие след себе си, съобщава Meteo Balkans. Нанесени са значителни материални щети, които предстои да се оценят. Лошото време се е развило изключително бързо около обяд, малко след 12 часа, когато над района са се струпали плътни буреносни облаци.

В рамките на минути времето рязко се е влошило - започнали са интензивни валежи, придружени от силен, поривист вятър и едра градушка, която на места е падала с голяма сила. Свидетели разказват, че улиците са били покрити с ледени късове, а видимостта значително е намаляла. Според очевидци градушката е била с размери на орех.

Стихията е продължила няколко минути. Тя обаче била достатъчно силна, за да причини щети по земеделските насаждения. Съобщава се щети и по покриви и автомобили.

Ще бъдат извършени огледи на щетите, като се очаква по-пълна оценка на последствията от бурята през следващите дни.

Днешната буря е част от поредица метеорологични аномалии заради студен фронт, които обхванаха страната през последните часове.

Подобна метеорологична обстановка беше наблюдавана и вчера в Пловдивска област. Градушка падна в Хисаря и Сопот, където също бяха регистрирани и интензивни валежи от дъжд.

И през следващите дни времето ще е динамично. Очаква се валежите да продължат до Цветница, а по високите части те да са от сняг. За утре, неделя - 29 март, Националният институт по метеорология и хидрология обяви жълт код за значителни дъждове за Североизточна България.

