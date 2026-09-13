Градушка като орех в страната, изсипа се и в столицата
Такива бяха прогнозите и на синоптиците
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Такива бяха прогнозите и на синоптиците
Стихията удари някои от селата наоколо
Стихията се изсипа за минути, всичко побеля
Безработен мъж от Дупница загина на място след падане от орех. 58-годишният Злати Димитров се качил на 10-метрово дърво край хотел в центъра на града...
Дърво рухна върху микробус на пътя Петрич – с. Първомай. Орех падна в предната част на буса в петък към 18,20 часа. Шофьорът успял навреме да спре и н...
Благоевград. Кметове на населени места в община Петрич негодуват, че се бави премахването на 130 ореха край пътя от града за ГКПП – Златарево. През ме...
Благоевград. 130 ореха край пътя от Петрич за ГКПП - Златарево на българо-македонската граница ще бъдат изкоренени, защото създават предпоставки за ка...
Ружинци. Воден апокалипсис преживя миналата нощ село Плешивец, община Ружинци. Малко преди полунощ силен тътен извел хората от къщите им. Помислихме,...