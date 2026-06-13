Всичко за Бруцелоза

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Огнище на бруцелоза в с. Кочан

Огнище на бруцелоза в с. Кочан

Към момента няма симптоми на заболяването сред местните хора, заяви кметът на община Сатовча Арбен МименовОгнище на бруцелоза стресна хората в сатовча...

27 ноември | 9:15
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Бруцелозата не плаши Рила

Бруцелозата не плаши Рила

34 души се разболяха, умъртвиха 228 животни, изследват и кучетата Семейство консервира месо от болно яре, торят градините въпреки заразата Притеснен...

30 август | 20:40
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Бруцелозата стигна до София

Бруцелозата стигна до София

Бруцелозата в Кюстендилско вече стигна и до столицата. Мъж от София, който е гостувал на свои близки в село Смочево, е дал положителна проба за болест...

21 август | 17:53
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