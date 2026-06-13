Поредно огнище на бруцелоза в Симитли, десетки животни отиват в кланица
Продължава издирването на източника на заразата
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Продължава издирването на източника на заразата
До дни предстои свикване на областната епизоотична комисия, каза заместник-губернаторът на Кюстендил Райчо Цветин.
Няма да дам да умъртвят овцете ми, ще искам нови проби, тъй като не вярвам да са заразени с бруцелоза. Това заяви пред „Стандарт" Пламен Кисьов, стопа...
Здравните власти в Пиринския край допускат, че заразата от бруцелоза в сатовчанското село Кочан може да е гръцки овце. Предстои да бъде изследван прои...
Ще трябва да бъдат унищожени съответните животни и да се спре движението им в района. Това каза пред журналисти министърът на земеделието и храните Де...
Областният управител на Благоевград Бисер Михайлов свиква епизоотичната комисия, за да обсъдят ситуацията с констатираното ново огнище на брузелоза в...
Към момента няма симптоми на заболяването сред местните хора, заяви кметът на община Сатовча Арбен МименовОгнище на бруцелоза стресна хората в сатовча...
Нов случай на заболял от бруцелоза има в град Рила. От коварната болест не се е опазил един от ветеринарните лекари, които работят по овладяване на за...
Ситуацията е сложна и притеснителна, ще се обърна към министъра на здравеопазването, Българската агенция по безопасност на храните и министъра на земе...
Отрицателни стойности за наличие на бруцелоза са показали всичките 247 кръвни проби от кози в град Рила и село Смочево, съобщават от областната админ...
Шест кози са дали положителна проба за бруцелоза след повторното изследване на оказали се здрави животни сред първите проби. Серологични изследвания...
Шест кози са дали положителна проба за бруцелоза при повторното изследване. Това е съобщила пред агенция "Фокус"Гергана Светославова от пресцентъра на...
Повторни кръвни проби за наличие на бруцелоза сред животните в град Рила ще вземат ветеринарните специалисти между 23 и 25 септември,съобщиха от ОДБХ...
Втори ветеринарен лекар от екипите, които взимат проби от стопанствата в Рила, се е разболял от бруцелоза, съобщи Нова тв. По-рано негов колега от сел...
34 души се разболяха, умъртвиха 228 животни, изследват и кучетата Семейство консервира месо от болно яре, торят градините въпреки заразата Притеснен...
Бруцелозата в Кюстендилско вече стигна и до столицата. Мъж от София, който е гостувал на свои близки в село Смочево, е дал положителна проба за болест...
Засилени проверки по отношение на нерегламентираната продажба на мляко и млечни продукти в област Кюстендил предприеха служители от Областната дирекци...
Терени за престой на заловени от държавата, незаконно търгувани животни, да се определят незабавно в разградска област. Това реши местната епизоо...
Масови проверки за нерегламентирана продажба на мляко в Благоевград започват от днес от Агенцията по безопасност на храните. Поводът са зачестилите с...
Ветеринарни лекари, представители на Пътна и Гранична полиция ще действат паралелно и ще вземат всички мерки да не стигне бруцелозата до русенския кра...