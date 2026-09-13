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Бял дим над "Армията"

Бял дим над "Армията"

София. Бял дим се изви над стадион "Българска армия" около 18,30 ч. вчера. Сделка има, зарадваха се феновете. След инфарктни преговори "Титан" даде ак...

11 юли | 6:10
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