Най-големият чужд инвеститор в българската енергетика сменя собствеността си
Глобални фондове начело с BlackRock купуват AES в мащабна енергийна сделка
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Глобални фондове начело с BlackRock купуват AES в мащабна енергийна сделка
Виждам перспектива за Левски, обяви той
Той вече няма да изпълнителен директор
Сайтът на Палермо потвърди новината
До 4 месеца започваме строежа на Колежа, обеща Самуилов Феновете на пловдивския "Ботев" вече могат да си отдъхнат. "Канарчетата" се уредиха с нови со...
Новите собственици на софийския "Локомотив", така наречените "агробарони", май наистина се оказаха тотални ментета с големи усти и пробити джобове, ал...
София. Бял дим се изви над стадион "Българска армия" около 18,30 ч. вчера. Сделка има, зарадваха се феновете. След инфарктни преговори "Титан" даде ак...
София. ЦСКА е вече собственост на групата "Червени шампиони", съобщават "армейците" на официалния си сайт. "Днес (10.07), бе подписано споразумение з...