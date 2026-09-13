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Баретата изведен от кома

Баретата изведен от кома

София. Простреляният пред съдебната палата Златомир Иванов - Златко Баретата, е бил изведен от медикаментозната кома и му е спряна белодробната вентил...

07 февруари | 16:49
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