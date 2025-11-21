Шесто чувство! На тези 4 дати най-често се раждат екстрасенси

Екстрасензорните способности често се свързват с интуиция, повишена чувствителност и способността да усещаме повече, отколкото ни позволяват нормалните сетива. Според нумеролози, астролози и духовни практици, има четири дати на раждане, които най-често се свързват с този „вроден дар“.

Експертите отбелязват, че не става въпрос за месеци, а само за датата на раждане - и именно тя, според тях, влияе върху дълбоките енергийни качества на човек.

4 - интуитивни бунтари

На родените на този ден се приписва комбинация от рационалност и „дива мъдрост“. Под влиянието на Уран се твърди, че те са способни да усещат бъдещи тенденции и да четат информация на подсъзнателно ниво. Експертите казват, че такива хора често стават агенти на промяната и оспорват установените норми.

16 - мистици с дълбока емпатия

Родените под знака на Нептун на 16-ти се считат за най-мечтателните и проницателни. Приписва им се изключителна емоционална интуиция – способността подсъзнателно да усещат нуждите и преживяванията на другите. Тяхното присъствие често действа успокояващо на околните.

11 - лунни лечители

Духовните практикуващи наричат ​​хората, родени на 11-ти, естествени емпати. Под влияние на Луната те имат силна връзка с колективното несъзнавано, а дарбата им се проявява в способността да хармонизират атмосферата и да подкрепят другите. Съветва им се обаче да внимават да не поглъщат емоциите на другите.

28 - "слънчеви гадатели"

Родените на 28-ми имат силна енергия и вътрешна увереност. Тяхното „слънчево влияние“ се проявява в способността им да разсейват негативизма и неволно да вдъхновяват другите. Според експерти техните прозрения може да са от психически характер, въпреки че самите те по-често възприемат това като интуитивно мислене.

