Родените в тези 3 месеца са истински екстрасенси
Те са способни да възприемат информация по неочевидни начини
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Те са способни да възприемат информация по неочевидни начини
Те са с най-силна интуиция и „свръхчувствителност“
Нумеролозите идентифицират четири дати, които показват, че човек има най-висока интуиция
У нас се отприщват всякакви гадателски и други нетрадиционни способности
Руският президент се готви за най-лошото
Миряни се молят за чудо в църквата на Преподобна Стойна Шепа хора живеят в санданското село Златолист. Но заради прочутия с лечебната си и чудодейна...