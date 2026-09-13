Този хит от 1971 г. остава рок легенда за всички времена
Робърт Плант пише текста спонтанно, а парчето по-късно влиза в музикалната история
Следете всички новини, анализи и коментари за Stairway To Heaven. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Робърт Плант пише текста спонтанно, а парчето по-късно влиза в музикалната история
Вече никой не може да оспорва правото им върху легендарната “Stairway To Heaven”
"Не сме плагиати и го знаем от 45 години", казаха Джими Пейдж и Робърт Плант след решението на съда
Едно от най-важните дела за авторски права в съвременния музикален свят започна във вторник в окръжния федерален съд в Лос Анджелис, Калифорния. Магис...
Робърт План отмени турне, за да се яви пред съда в Лос Анджелис
Основателите на легендарната рок група „Лед Цепелин" Робърт Плант и Джими Пейдж ще бъдат съдени заради скандала с авторските права на песента „Stairwa...