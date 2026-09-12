Този хит от 1971 г. остава рок легенда за всички времена
Робърт Плант пише текста спонтанно, а парчето по-късно влиза в музикалната история
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Робърт Плант пише текста спонтанно, а парчето по-късно влиза в музикалната история
Тери Рийд отказа на „Лед Цепелин“ и „Дийп Пърпъл“
"Не сме плагиати и го знаем от 45 години", казаха Джими Пейдж и Робърт Плант след решението на съда
Робърт План отмени турне, за да се яви пред съда в Лос Анджелис
Основателите на легендарната рок група „Лед Цепелин" Робърт Плант и Джими Пейдж ще бъдат съдени заради скандала с авторските права на песента „Stairwa...
Милиардерът искал да организират 35 концерта в три града Ричард Брансън предложил парите на рокаджията, за да събере "Лед цепелин" Робърт Плант взри...
"Лед Цепелин" пускат неиздавани парчета в албум. Рокаджиите прегледали архивите си от стотиците студийни записи и подбрали повече от 20 песни. Те ще и...