Нов "Макбет" в Софийската опера
Премиерните дати за великата класика на Верди по Шекспир са на 25, 26, 27 и 28 февруари
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Премиерните дати за великата класика на Верди по Шекспир са на 25, 26, 27 и 28 февруари
"Грозното патенце" очарова децата
Режисьор е маестро Пламен Карталов
За централните партии са ангажирани водещите ни солисти и известни гости
Спектаклите са на 26 и 28 септември
Даниел Орен дирижира „Тоска“ със звездни солисти
Даниел Орен идва за „Реквием“ на Верди
Култовата история оживява в Софийската опера
Прочутият театрал представя „Нашенец“ на първата ни класическа сцена
Постановката е на световния маестро Уго де Ана
Маестрото събра у нас вагнерианци от над 15 страни
Арии от шедьоври звучат в онлайн концерта на Велика сряда
Световната певица с бурна съдба гостува в Софийската опера
Овациите за "Турандот" са били нестихващи с минути
Пет шедьовъра на американския модерен балет гледаме в уникални представления в Софийската опера на 20, 21 и 22 юни. Събитието се случва за четвърта п...