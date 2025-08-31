Кой открива сезона в Софийската опера

125 години след премиерата на най-популярната и обичана опера на Пучини Софийската опера открива новия сезон с „Тоска“. Даниел Орен ще дирижира химна на свободата и любовта. Маестрото закри през август фестивала на площада пред храм „Свети Александър Невски“ с триумфално изпълнение на Деветата симфония на Бетовен.

Спектаклите на „Тоска“ са на 26 и 28 септември. За централните роли са поканени трима от най-аплодираните в момента певци. За Мария Хосе Сири, която ще бъде Тоска, критиците пишат: „Изпълнителка от най-висок ранг не само заради пищната си вокалност, но и заради излъчването, което идеално напомня за пълния закръглен звук на Рената Тебалди“, „Маестра на брилянтните високи тонове, съчетани със стоманена вокалност, лиризъм и патос“.

Щефан Поп, който ще влезе в образа на Каварадоси, казва: „Гласовете на българските и румънските певци се събират и вървят много добре заедно – ние сме еднакви и притежаваме идентична чувствителност, която другите нямат. Като семейство сме, усещаш го на сцената с цялото си същество“. Клаудио Згура е барон Скарпия, изпълнявал е партиите му в Метрополитън опера в Ню Йорк, във Виена, Сидни, Торино, Осло, Генуа, Рим, на фестивалите в Мачерата и на Арена ди Верона.

В „Тоска“ участват още Ангел Христов, Петър Бучков, Емил Павлов, Александър Георгиев, Мария Павлова, оркестърът и хорът на Софийската опера, хорът на Софийските момчета с ръководител Александър Митев.

Постановката на Пламен Карталов е от знаковите в репертоара на националния театър и вече четиринайсет години е сред най-изпълняваните заглавия, представяни успешно и на международни сцени, сред които тези в Япония и Турция.

„Старал съм се да изградя спектакъл, пълен със страсти, революция и огън. Четирима от героите умират, но не по политически причини, а в името на любовта. Финалът е уникален – не е важно дали Тоска скача в пропастта, важното е, че умира любовта“, казва Пламен Карталов.

