Нов хит в Софийската опера

В богатата програма за най-младата публика на Софийската опера и балет вече има още един хит - „Грозното патенце“. През 1988 година композиторът Жул Леви създава едноименния мюзикъл по приказката на Ханс Кристиан Андерсен. В либретото са залегнали същите дълбоки теми както в оригиналната приказка: за различието, приемането и вътрешната красота. И в мюзикъла, както и в приказката, се проследяват перипетиите на Грозното патенце.

„Патенцето се излюпва в гнездото на патица, но за разлика от останалите деца то е по-едро и е сиво. Всички го обиждат. Отхвърлено е от семейството си, прогонено е от птичия двор, от висшето общество в гората, защото е различно не само по външен вид. Но то има мечти: иска да плува и да лети високо. И на финала намира своето място и признание сред лебедите. То е символ на чистотата, благородството и вътрешната красота. Търпението и надеждата са възнаградени. Не трябва да се отчайваме от временните несгоди, защото всеки има възможност да намери своето щастие, въпреки трудностите.“, коментира посланията режисьорът Юлия Кръстева.

В централната роля са Диана Василева и Станислава Момекова, майката е Рада Тотева, а сред останалите солисти са Силвана Пръвчева, Николай Петров, Калин Душков, Димитър Арнаудов, Димитър Куцаров, Пламен Гранджан, Цвета Сарамбелиева, Елена Стоянова, Мария Павлова, Петя Петрова, Надя Колева, както и младите им колеги Анелия Веселинова, Йоана Динева, Фей Шамс, Александра Носикова, Елена Кожушкова, Йоанна-Микаела Димитрова, Георги Джанов.

Либретото е на Сабина Тянкова, адаптирано от Юлия Кръстева, художник на костюмите е Нела Стоянова. Диригенти на спектаклите са Игор Богданов и Жорж Димитров.

Режисьорско-сценографското решение е чрез ефектната мултимедия и мапинг на Елена Шопова да бъдат пресъздадени различните сцени на действие и сезоните като метафора.

Действието се развива в рамките на година, преминавайки през четирите сезона: лято, есен, зима, пролет. Смяната на сезоните не е просто фон, а огледало на емоционалното и духовното пътуване на Патенцето. Лятото е раждането, объркването от срещата със света и последвалото отхвърляне. Идва периодът на най-голямо изпитание – зимата със самотата. И ето я пролетта, която съвпада с трансформацията и превръщането на патенцето в красив лебед.

Костюмите запазват основните характеристики на животните – пате, лебед, пуяк, кокошка, но позволят на актьорите да изразят човешки емоции и да играят роли. Следващите представления са 8 и 22 февруари, на 7 и 21 март.

