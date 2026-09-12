Нов "Макбет" в Софийската опера
Премиерните дати за великата класика на Верди по Шекспир са на 25, 26, 27 и 28 февруари
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Премиерните дати за великата класика на Верди по Шекспир са на 25, 26, 27 и 28 февруари
Шест вечери балет през февруари
Думата Макбет носи проклятие. Затова тя е табу в театъра освен в случаите, когато артистите репетират точно тази пиеса на Шекспир. Според тях изричане...
София. Заради големия интерес към излъчванията на "Метрополитън опера: на живо от Ню Йорк" две от най-успешните постановки този сезон ще се срещнат за...
Шекспировата трагедия "Макбет", претворена от Верди и поставена от Метрополитън опера, ще гледаме на живо от Ню Йорк. Това ще се случи на 11 октомври...
Стара Загора. Поредният спектакъл, посветен на 200-годишнината на музикалния гений Джузепе Верди ще представи в петък Старозагорската държавна опера....