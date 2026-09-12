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Думата "Макбет" убива

Думата "Макбет" убива

Думата Макбет носи проклятие. Затова тя е табу в театъра освен в случаите, когато артистите репетират точно тази пиеса на Шекспир. Според тях изричане...

30 август | 20:10
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