Всичко по темата Филм

AI филм за Васил Левски разпали остър спор в България
Първата изцяло генерирана с изкуствен интелект анимация в българското кино среща възторг от едни и п...
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Първата изцяло генерирана с изкуствен интелект анимация в българското кино среща възторг от едни и п...
Първият сезон бе излъчен през 2022 г.
Автор на лентата е Веселин Диманов
Дело на създателите на "Игра на тронове"
Филмът е създаден по реална история
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