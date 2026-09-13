Бързояростният Вин Дизел плаче в Кан през нощта!
Публиката го аплодира на крака
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Публиката го аплодира на крака
Историята завладя България и не остави никой безразличен
Над 170 деца на премиерата
„Автокино София“ ще показва избрани филми между 29 юли и 30 септември
Сердика Център предлага забавления за малки и големи и през юли
Британският художник Дейв Линч създаде устройство, което може да проектира движещо се изображение върху облаци, предаде порталът Gizmodo. В проектиран...
Деветнайсетото издание на София Филм Фест ще бъде открито тази вечер. Първата прожекция е от 19.30 ч. в зала 1 на НДК на новия български филм "Досието...
Ще се завъртят 86 ленти от 30 държави в юбилейното издание на фестивала Варна. 86 ленти от 30 държави ще бъдат представени на десетото юбилейно изда...
Пловдив. Фестивал на киноизкуството, посветено на лесбийките, гей мъжете, биссексуалните и трансполови хора (ЛГБТ), бе прекъснат от вандали. Организат...
София. На обиколка из страната тръгва безплатно кино на открито. Това съобщиха от БНТ. Инициативата ще ни припомни как нашите родители са гледали кин...
Камата: Предлагаха да играем уредени мачове