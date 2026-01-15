Филмът "Един грам живот" с прожекция в Белоградчик

Община Белоградчик съвместно с МКБППМН - Белоградчик и СУ "Христо Ботев" организираха безплатна прожекция на въздействащия български филм „Един грам живот“ - историята, която завладя България и не остави никой безразличен. Филмът засяга връзката "дете-родител" и разкрива дълбоките последствия от употребата на наркотици сред младите.

Филмът напомни колко крехък и в същото време ценен е животът, и колко важно е да бъдем съпричастни, информирани и човечни. „Един грам живот“ представи силно въздействащ разказ, който насочи вниманието към важността от информираността, отговорността и съпричастността в съвременното общество. Съдържанието му предизвика интерес и размисъл сред присъстващите, които изпълниха салона на читалището.

Прожекцията е част от последователната политика на общината да използва силата на изкуството и културата като средство за изграждане на активна и ангажирана гражданска общност. Вярваме, че подобни инициативи оставят траен отпечатък и имат значимо обществено въздействие.

