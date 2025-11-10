Страшна драма с трамвай и кола на НСО

На косъм от жестока катастрофа са се разминали този следобед трамвай и кола на НСО в София. За това разказа кметът на район „Средец“ в София Трайчо Трайков в профила си във Фейсбук.

Трамваят, движещ се от площад „Славейков“ е набил рязко спирачки на кръстовището с улица „Георги С. Раковски“. В резултат на това в превозното средство някои от пътуващите са паднали на земята. Причината за рязкото спиране на трамвая е бил автомобил на НСО, от който са променили рязко сигнала на светофара. И затова се е наложило релсовото транспортно средство да спре рязко.

Трайков е разговарял с ватмана и той му е споделил, че има такива ситуации често.

Ето какво написа кметът във Фейсбук:

Преди минути трамваят, потеглящ от пл Славейков, наби здраво спирачки на кръстовището с Раковски, вътре имаше няколко силни залитания и едно-две кълбета.

Поглеждам светофара – червено за нас в трамвая.

Аха да проведа дружеска беседа с ватмана и в същия момент пред нас прелетя двойка изтребители на специален режим – от тези, които возят най-важните и бързащи държавни мъже и жени, джип плюс мерцедес.

Светофарът беше дал път на трамвая за секунди, но от пилотната кола бяха цъкнали зелено за себе си, без много да се церемонят.

Хората взеха да се кръстят, а аз, понеже така и така бях отишъл към мъжа в кабината го заговорих и разбрах, че това се случва, по неговите думи – п о с т о я н н о!

И му вярвам, защото идентична, макар и не толкова опасна ситуация, ми се случи и сутринта.

Възложих още днес да се подготви писмо до СДВР, НСО и дирекция Анализ и управление на трафика с молба да измислят нещо, преди да е станала поредната беля.

Трайков говори по темата и в "Лице в лице" по bTV.

"Затова го споделих, случаят е пресен, буквално от днес. Защото е симптоматичен. На няколко пласта се намесват сюжети. Самото ПТП щеше да е брутално. Светна зелено за трамвая, ватмана даде газ, в този момент светна червено и той наби спирачки. И докато всички се готвеха да се разправят с ватмана, пред нас прелетяха джип и мерцедес със сини лампи. Това се случи така, защото те си имат дистанционно, с което си включват светофарите на зелено.

Но това трябва да се прави с мисъл.

По този начин си направил престъпление. Вече изпратих писмо, нека си направят разследване кой се е движил така", разказа Трайков.

Крайна безотговорност, каква е бързата работа?

"Линейките и пожарните, автомобилите със специален режим на движение. Това има смисъл, според мен, защото има ситуации, в които се налага да бързат. Не мога обаче да си представя тази ситуация, в която трябва да пресечеш пътя на трамвай.

Трамваите са най-тежко маневрените средства по софийските улици. Не случайно навсякъде имат предимство.

И точно пред трамвая да му цъкнеш червеното и да прехвърчиш. това е крайна безотговорност, ватманът нито имаше време д а се приготви, да реагира, нито имаше видимост", каза Трайков.

"Понякога има основание да се бърза, но не знам какво може да накара един министър така да кара. Въпрос на минути е да кара по такъв начин. Къде отива? Да спасява Лукойл, Родината, света от ядрена бомба, за да караш така по софийските улици", възнегодува на свой ред водещата Цветанка Ризова.

"Едно време се движеха така по правителствените трасета. На мен ми отказват поставяне на пешеходни пътеки по правителствените трасета, за да не пречат на движението на тези коли. Днес е 10-и ноември. И преди 10-и ноември, и сега - човек като види, се чуди защо пак е така. Не е редно", каза още той.

Струва ли си политик да бърза толкова безотговорно?

"Струвало ми се е, че има моменти, в които задачата ми се е струвала, че е била страшно бърза и трябва много бързо да стигна, и сега има такива моменти. Но нито сега, нито тогава, си позволявам това да представлява опасност за другите", каза Трайков.

Светофарите в София имат система за управление на трафика, която позволява тяхното превключване

Тя дава приоритет на автомобилите на НСО, които возят първите политици в държавата, и на чуждестранни делегации. Контролирането на камерите и светофарите се извършва през споделени между много хора профили.

Част от линейките в София също са оборудвани със специални устройства, с които могат да превключат светофарите на зелена светлина. В момента, в който автомобилът пусне сирените и светлините, и влезе в специален режим на движение, устройството се задейства автоматично и сигнализира в „Центъра за анализ и управление на трафика“ на Столична община.

