Две коли кацнали върху трамвайни релси

Две коли буквално „кацнаха“ върху трамвайните релси в района на кв. "Хиподрума" в София, предава bTV.
Инцидентът блокира движението и създаде сериозно напрежение за градския транспорт, пишат свидетели в социалните мрежи. "Талант до таланта" е написал фейсбук потребител и свидетел.
Куриозният инцидент предизвика вълна от реакции в социалните мрежи. Мнозина питат докога ще продължават подобни „паркирания“ върху релсите.
