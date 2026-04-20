Две коли кацнали върху трамвайни релси

Две коли буквално „кацнаха“ върху трамвайните релси в района на кв. "Хиподрума" в София, предава bTV.

Инцидентът блокира движението и създаде сериозно напрежение за градския транспорт, пишат свидетели в социалните мрежи. "Талант до таланта" е написал фейсбук потребител и свидетел.

Куриозният инцидент предизвика вълна от реакции в социалните мрежи. Мнозина питат докога ще продължават подобни „паркирания“ върху релсите.

