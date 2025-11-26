Паро Никодимов с много важни думи за ЦСКА

Легендата на ЦСКА Аспарух Никодимов коментира пред "Мач Телеграф" победата на тима над Ботев Пловдив с 2:1. Паро смята, че в отбора има добра атмосфера и това си личи на терена.

"Труден, но много важен успех за ЦСКА. Беше от изключителна важност да се вземе този мач и да се затвърди силното представяне в последно време. ЦСКА премина през доста трудности, но е на прав път. На всеки един отбор му се е случвало да мине през криза в даден момент. Постепенно нещата се подреждат.

В ЦСКА ги чака още много здрава работа, която трябва да се свърши. Взеха още едни ценни три точки. Сега е важно в ЦСКА да има добро настроение и се вижда, че има. Става една подмяна на поколенията в отбора. За съжаление, в ЦСКА играят много чужденци, но това е положението.

Ще се радвам скоро да виждаме повече българи на терена с червената фланелка. Винаги ЦСКА е бил силен, когато е имало повече българи в състава. България има нужда от силен ЦСКА, Левски, Славия, Локо Сф, както и качествени пловдивски отбори.

Дано този успех да ги мотивира още повече и да продължават да печелят и да се изкачват в класирането. От тях си зависи. Ние каквото и да говорим е все едно. Можем само да им стискаме палци и да се надяваме нещата да се получават, защото си обичаме отбора и искаме той да върви напред и нагоре, а понякога не е толкова лесно", каза Никодимов.

