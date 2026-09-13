Паро Никодимов каза тежката си дума за ЦСКА
По повод играта в последните кръгове
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По повод играта в последните кръгове
Успя ли отборът да стъпи на краката си
Коментарът на голямата легенда на червените
Каква е разликата между двамата в момента
Легендата на ЦСКА и националния отбор Аспарух Никодимов, който на 21 август навърши 70 години, даде интервю за вестник "ШОУ". В него Паро се връща наз...