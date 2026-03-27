Паро Никодимов каза тежката си дума за ЦСКА

Легендата на ЦСКА и българския футбол Аспарух Никодимов, застана зад Христо Янев в навечерието на решителните битки за сезона. В последните седмици "армейците" се представят колебливо, като допуснаха загуби от Септември (0:2) и Лудогорец (0:3), а повечето победи дойдоха трудно.

"И на мен не ми хареса това, което видях в последните мачове, но и не съм очаквал ЦСКА изведнъж да започне да мачка наред, въпреки че на всички ни се иска. Нужно е време. Ясно е, че в ЦСКА няма кой да те чака, особено ако губиш от Левски и Лудогорец. Но аз мисля, че точно в тези мачове отборът ще играе силно.

Това са срещите, в които трябва да се заявиш, и футболистите също го знаят. В тях ще се види има ли някакви перспективи отборът в този си вид", заяви Никодимов пред "Тема Спорт".

"Сигурен съм, че са си взели поука след загубата в Разград. Очаквам ЦСКА да играе добре и Янев да се защити в тези дербита. За съжаление треньорът винаги е във въздуха. Аз го познавам отлично, бил съм му наставник. Интелигентно, сериозно момче. Разговаряли сме и като беше футболист, и след това като стана треньор. Съвсем реално гледа на нещата и винаги е знаел къде се намира.

Нашата професия е най-ветровитата, но като си се хванал на хорото, ще го играеш. Вярвам, че има силите - и той, и целият отбор, да се заявят в тези мачове", добави още той.

До края на кампанията тимът предстои да срещне още 4 пъти разградчани - два в полуфиналите за купата, и 3 пъти Левски.

