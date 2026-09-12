Тръмп прати специален пратеник на голямата среща на Изтока
Лидери на 18 държави пристигат за форума на ШОС
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Лидери на 18 държави пристигат за форума на ШОС
Бишкек събира Големите на Изтока, забрани тротинетките, докара лукс
21 лидери кацат в Киргистан, голямата совалка започва от понеледник
Киргистан на косъм от преврат, масови арести
Алмазбек Атамбаев Гласоподавателите в Киргизстан избират днес нов парламент на фона на етническо напрежение и радикализиране на ислямистите в бедната...