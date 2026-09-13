9 срещи за 48 часа. Путин, Си и Моди се договарят зад гърба на Европа
Бишкек събира Големите на Изтока, забрани тротинетките, докара лукс
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Бишкек събира Големите на Изтока, забрани тротинетките, докара лукс
Министърът на младежта и спорта Красен Кралев откри държавното първенство по стрелба с лък, което се провежда този уикенд в тренировъчната зала на „Ар...
Председателят на Българска федерация „Стрелба с лък" Даниел Павлов бе избран в Управителния съвет на Европейската федерация по стрелба с лък /WAE/ за...
Похвалиха ни за организацията на състезанието София. България в състав Явор Христов, Дамян Дачев и Христо Христов завърши на 7-мо място в отборната н...
Стрелбата с лък почете с едноминутно мълчание жертвите във Варна София. С едноминутно мълчание в памет на жертвите от потопа във Варна започна днешна...
София. Гръм удари близо до терена в Царско село по време на Европейското Гран при по стрелба с лък и състезанието беше прекратено. Докато във вчерашн...
Талахаси. Мъж рани двама души с огнестрелно оръжие, след което се самоуби. Това предаде ИТАР-ТАСС. Случаят е станал в жилищен блок в град Гейнсвил, щ...
Мъжете се класираха за елиминациите в отборната надпревара Явор Христов е най-добре класиралият се българин след квалификациите в олимпийската дисцип...
Видин. Мъже, облечени в средновековни доспехи, стрелят с лък в двора на крепостта „Баба Вида". Стрелбата е част от фестивала „Бъдинъ", който се провеж...
Стара Загора. Двама старозагорци от прабългарската школа за оцеляване "Бага-Тур" са отличени като майстори на древните оръжия и бойно изкуство на събо...
Банско. Гостите на джаз фестивала в Банско (8-13 август) ще могат да влязат в ролята на Робин Худ. Стрелбата с арбалет или лък е новата атракция, коя...
Хасково. Приказно шоу се разрази в Хасковската професионална гимназия по по дървообработване и строителство в четвъртък предиобед. Елита на прабългар...