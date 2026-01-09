Азербайджан е домакин на Световния градски форум 2026: фокус върху глобалните градски предизвикателства

През май 2026 г. Азербайджан ще бъде домакин на Световния градски форум (World Urban Forum - WUF), мащабно международно събитие, посветено на бъдещето на градовете и устойчивото градско развитие. Организиран от ООН-Хабитат, Форумът ще събере световни лидери, министри, кметове, експерти по градско развитие и представители на международни организации, за да обсъдят най-належащите социални, икономически и екологични предизвикателства на съвременния свят. Провеждан на всеки две години, Световният градски форум е една от водещите глобални платформи за диалог по градските въпроси, съсредоточена върху обмена на опит, споделянето на добри практики и разработването на практически решения, приложими в реалната градска среда.

Изборът на Азербайджан за домакин отразява нарастващата ангажираност на страната в областта на градското развитие и международното сътрудничество. През последните години Азербайджан инвестира значителни ресурси в модерна инфраструктура, концепции за „умни градове“, зелена енергия и мащабни проекти за градско обновяване. Тези усилия подчертават устойчивостта, иновациите и адаптивността - ключови теми, които са в пълно съзвучие с целите на Световния градски форум.

Форумът през 2026 г. в Баку ще разгледа широк спектър от глобални градски предизвикателства, които са актуални и за градовете в Европа. Сред тях са бърза урбанизация, достъп до изгодни жилища, устойчиви транспортни системи, адаптация към климатичните промени, цифрова трансформация и социално приобщаване. Тъй като много европейски градове се сблъскват със сходни проблеми - от нарастващи жилищни разходи до климатични рискове - очаква се дискусиите да намерят силен отзвук сред политици и специалисти по градско развитие в по-широкия регион.

Домакинството на WUF дава възможност на Азербайджан да открои своите приоритети в областта на устойчивото градско развитие. Те включват интегрирано градско планиране, модели за „умни“ и „зелени“ градове, балансирано регионално развитие и по-тясно сътрудничество между националните правителства и местните власти. Друга ключова цел е насърчаването на международни партньорства и обмен на знания, така че градовете да се учат един от друг и да адаптират успешни решения към собствените си местни условия.

Програмата на Форума включва редица събития на високо равнище, сред които Среща на лидерите, обединяваща държавни ръководители и висши представители за определяне на политическите насоки. Срещите на ниво министри ще бъдат посветени на националните градски политики, финансирането и управлението, докато специалните формати за градски лидери ще дадат възможност на кметове и местни представители да обменят практически опит и да обсъдят общи предизвикателства.

Централно място във Форума ще заемат Диалозите - високопрофилни сесии, предназначени да зададат дневния ред за политики и действия в рамките на основната тема на събитието. Те ще съберат световни лидери, практици и вземащи решения, които ще обсъждат решения, ще споделят опит и ще ангажират участниците в оформянето на бъдещи градски стратегии. Целта на Диалозите е да превърнат дискусиите в конкретни идеи, способни да окажат влияние върху политиките на местно, национално и международно равнище.

Паралелно с това Градското изложение (Urban Expo) ще представи иновативни градски решения, технологии и проекти от цял свят. Правителства, градове, частни компании и международни организации ще демонстрират инициативи в области като устойчива мобилност, зелено строителство, цифрово управление и климатична устойчивост.

Очаква се Световният градски форум 2026 да завърши с приемането на „Призив от Баку за действие“, който ще очертае споделени ангажименти и препоръки за политики, служещи като пътна карта за бъдещо сътрудничество и действия в областта на устойчивото градско развитие. За градовете в България и в цяла Европа дискусиите и резултатите от Форума могат да предложат ценни насоки за справяне с градските предизвикателства чрез глобално сътрудничество и иновативно мислене.

