Турция разби мащабна криптобанда, инсценирала фалшива акция с униформи

Турските власти разкриха зрелищна схема за кражба на криптовалута за над 4 милиона долара, извършена при фалшива полицейска операция в южния турски град Анталия. При акцията са арестувани десет души, сред които и действащ полицай, съобщава Türkiye Today, позовавайки се на данни от прокуратурата.

Инцидентът е станал рано сутринта на 29 декември миналата година. Шестима души, облечени в полицейски униформи и жилетки, нахлули във вила в квартал Ширинялъ, като се представили за служители на реда и показали фалшиви полицейски карти. Те обявили, че разполагат със съдебна заповед за обиск, след което поставили белезници на охранителите на имота.

По време на фалшивата акция извършителите прехвърлили криптовалути на стойност над 4 милиона долара от сметките на собственика на вилата към свои контролирани портфейли. За да заличат следите си, те иззели и записите от охранителните камери на имота.

След подаден сигнал Главната прокуратура на Анталия започнала разследване, в резултат на което били идентифицирани общо 13 заподозрени. Десет от тях, сред които един руски и двама белгийски граждани, са оставени в ареста, а на останалите трима са наложени мерки за съдебен контрол.

При последвалите претърсвания в жилища и автомобили разследващите са иззели два пистолета, над 60 000 долара в брой, портфейл с криптовалути, пластмасови белезници, използвани при инсценираната операция, както и 23 мобилни устройства. Разследването по случая продължава.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com