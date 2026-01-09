Тръмп отмени второ нападение срещу Венецуела

Президентът САЩ Доналд Тръмп заяви, че е отменил втора серия от нападения срещу Венецуела, след като Каракас освободи "голям брой политически затворници", предаде Франс прес, като цитира изявление на американския държавен глава в неговата социална мрежа "Трут соушъл".

"Венецуела освобождава голям брой политически затворници като знак, че "търси мир". Това е много важен и умен жест", отбеляза Тръмп.

"САЩ и Венецуела работят добре заедно, особено по отношение на възстановяването на тяхната петролна и газова инфраструктура в много по-голяма, по-добра и по-модерна форма. Поради това сътрудничество отмених втората вълна от атаки, която беше очаквана по-рано и изглежда, че няма да е необходима, но всички кораби ще останат на място за целите на безопасността и сигурността", добави американският президент.

Големите петролни компании "ще инвестират най-малко 100 милиарда долара, като днес ще се срещна с представители на всички компании в Белия дом", обеща още той, предаде БТА.

